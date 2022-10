Logistics Nivelles: la CGSLB conteste la manière dont se déroule la fermeture du site

Après l'accord intervenu en juin dernier sur le plan social, la direction de Logistics Nivelles ferme progressivement le site de Nivelles, comme le groupe Kuehne+Nagel en avait exprimé l'intention il y a près d'un an, mettant en péril près de 550 emplois. À la mi-novembre, il ne devrait plus y avoir d'activités logistiques sur le site. La CGSLB, syndicat minoritaire dans l'entreprise et qui affirme avoir signé l'accord sur le plan social sous la pression des deux autres syndicats, conteste aujourd'hui la manière dont se déroule la fermeture. Le syndicat libéral parle de "maltraitance psychologique" des travailleurs licenciés.