Bienvenue à la semaine du Numérique de Wavre

Sensibilisation, rencontres, prévention de la fracture numérique et dédramatisation du monde digital. La semaine du, numérique, c’est cette semaine et c’est ouvert à tous.

Un programme chargé pour la semaine du numérique à Wavre : sensibilisation, éducation, créations, rencontres dynamiques et échanges bienveillants intergénérationnels, une semaine faite pour tous afin de lutter contre la fracture numérique et de dédramatiser le monde digital pour nos ainés.

Pour ce faire, la Ville de Wavre s’est associée à la Maison des Jeunes Vitamine Z, à l’AMO Carrefour J, au CLPS Brabant wallon, au centre de planning familial Infor Famille Brabant wallon et à Média animation.

Un programme chargé

L’AMO Carrefour J, ainsi que le service Jeunesse de la ville propose aux écoles de venir distribuer durant toute la semaine, des fardes reprenant 10 conseils pour surfer malin à leurs élèves de 4e primaire. Une distribution accompagnée d’une petite animation.

3 ateliers de sensibilisation au cyberharcèlement, au sexting et à la pornographie sont organisés avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le planning familial Infor Famille Brabant wallon. Au départ de 3 capsules vidéo, les jeunes seront invités à débattre dans un espace encadré au sein du planning familial. Des ateliers de deux heures auront lieu les 10, 11, 12, 17, 18 et 19 octobre entre 10h30 et 16h.

Une conférence autour de l’E-maturité aura, elle, lieu le 14 octobre à 12h30. L’occasion de comprendre si nous maîtrisons bien les codes pour s’exprimer sur les réseaux sociaux, d’apprendre à effectuer des démarches administratives en ligne et de résister aux tentatives de piratages de mails, etc.

Le 15 octobre, c’est une conférence sur le rapport aux écrans des jeunes, qui aura lieu à l’AMO Carrefour J. L’occasion pour les parents de trouver des pistes pour mieux gérer cette thématique.

D’autres activités auront lieu tel qu’un spectacle d’impro, une conférence tenue par une youtubeuse professionnelle, des activités gaming, un stage autour des réseaux sociaux et la création de jeux vidéo, mais aussi un stage de création d’un court-métrage à la maison des jeunes Vitamine Z.

Tous les renseignements se trouvent sur le site de la semaine du numérique.

Une question d’âge ?

Selon une étude, près de 40 % des Belges sont vulnérables sur le plan numérique. Aucune catégorie d'âge n’est épargnée. De 16 à 29 ans, on parle d’illectronisme (absence de connaissance des outils informatiques), tandis que les plus âgés semblent souffrir de la fracture numérique (avancées technologiques trop rapide).