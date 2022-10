Les Bâtisseurs d’étoiles, la fondation de l’intercommunale inBW, a pris en charge son premier enfant malade

À côté de ses missions les plus connues – économiques, de gestion des déchets et de l’eau -, l’intercommunale inBW s’est lancée le 13 octobre de l’année dernière dans une toute nouvelle mission, altruiste celle-ci, en ciblant des actions sociales et humanitaires. Pour ce faire, elle a créé une fondation d’utilité publique, la fondation Bâtisseurs d’étoiles, qui a pour objectif d’aider les familles en difficulté ayant un enfant gravement malade ou porteur d’un handicap, et de soutenir la recherche scientifique en matière de lutte contre les maladies orphelines et les pathologies lourdes, rares ou délicates.

L’idée de ce projet est née avec l’aménagement du crématorium de Court-Saint-Étienne, autre projet de l’inBW à remplir une mission essentielle pour les habitants du Brabant wallon.

"Des métaux et mêmes d'autres objets sont récupérés lors des crémations, précise Laurence Smets, administratrice et trésorière de la Fondation. Au départ, l'argent provenant de la vente de ce qu'on appelle des métaux précieux était consacré à l'achat d'œuvres d'art et à l'embellissement du crématorium et de ses abords."

On ne peut embellir indéfiniment l'endroit et la question s'est alors posée: que faire de cet argent ? "L'idée fut de créer cette Fondation, ajoute Pierre Boucher, le président de la Fondation. Et c'est en avril 2020 que cette belle idée a été concrétisée sous la présidence, à l'inBW, de Christophe Dister. Aujourd'hui, on est en ordre de marche."

Une petite fille atteinte de mucoviscidose

Plusieurs objectifs ont été définis: l’aide aux enfants et aux adolescents gravement malades dans le cadre de soins onéreux ; la contribution à l’épanouissement d’enfants et de jeunes porteurs de handicap ; le soutien à des recherches médicales pour lutter contre les maladies rares et l’accompagnement des associations actives dans les domaines touchant au deuil et aux soins palliatifs.

Depuis 2021, la Fondation est intervenue pour aider une petite fille souffrant de mucoviscidose à un stade avancé. C’est le service social de l’Huderf (Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola) où elle est hospitalisée qui a sollicité un soutien financier afin d’aider la famille à continuer à payer le traitement.

En outre, des demandes d'enfants porteurs d'un handicap sont en cours, des demandes qui sont examinées par l'équipe de Jacques Brotchi, le fondateur du service de neurologie de l'hôpital Érasme, qui préside le comité scientifique de la Fondation "et pour lequel, je me suis entouré de quatre médecins spécialisés dans diverses pathologies. Quand on rencontre une famille, on essaie de voir des pistes qui n'ont pas été explorées et les solutions à apporter", confirme Jacques Brotchi.

Des actions caritatives

Outre les 50 000 à 60 000 euros que rapportent chaque année les métaux "précieux" du crématorium, la Fondation peut compter sur de généreux donateurs, des particuliers comme des entreprises, et sur l’organisation des actions caritatives (voir ci-dessous).

"Outre la récolte de fonds, ces actions caritatives doivent faire vivre et surtout faire connaître le projet dans le grand public mais aussi auprès du milieu médical", souligne Christophe Dister.

Il est en effet primordial que le milieu médical puisse avertir les familles du soutien que peut apporter la Fondation.

"Et puis, il y a la recherche médicale que nous pouvons soutenir en fonction des projets", ajoute Marie-José Laloy, administratrice. Une recherche médicale bien trop peu soutenue par les pouvoirs publics, selon Jacques Brotchi qui siège donc dans le conseil d'administration des "Bâtisseurs d'étoiles" composé de sept administrateurs bénévoles: trois représentants de l'inBW (Christophe Dister, Laurence Smets et Hadelin de Beer de Laer) et quatre membres de la société civile, Marie-José Laloy, Serge Vandervorst et Pierre Boucher.

" Et l'idée, c'est aussi d'impliquer le personnel de l'inBW qui peut s'investir de manière volontaire. C'est important pour que le projet vive", insiste Christophe Dister.

Bouchons en plastique, conférence, marche et padel

Quatre actions caritatives figurent au programme de la Fondation:

1. Collecte de bouchons en plastique (du 15 octobre 2023 au 15 octobre 2024). Les bouchons peuvent être déposés sur tous les sites de l’inBW. Une tonne de bouchons récoltée rapporte 530 € à la Fondation.

2. Conférence-débat "Soins palliatifs et euthanasie, quelle proximité ?" le 8 décembre 2023 (19 h) à la Sucrerie de Wavre avec le Pr Jacques Brotchi, Gabriel Ringlet e un modérateur philosophe, Baudouin Decharneux.

3. Une marche caritative avec Jean-Marie Van Butsele qui, du 11 février au 14 mars 2023, partira de Louvain-la-Neuve pour rejoindre Monaco, soit 1 250 km en 32 étapes.

4. Un tournoi de padel intercommunes en septembre 2023.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces différentes organisations dans nos prochaines éditions.

www.batisseursdetoiles.be