“Jamais à Court d’histoire”, le cabaret-théâtre qui vous fait découvrir l’histoire de Court-Saint-Etienne

Un cabaret historico-comique qui propose un voyage dans le temps et dans l’histoire de la commune stéphanoise.

Stand-up, concerts, animations, etc. Place aux Artistes ne cesse de faire bouger la culture dans la petite commune stéphanoise. Le week-end du 22 et 23 octobre, se déroulera un cabaret-théâtre, qui sur base de faits historiques, vous emmènera, de façon poétique et humoristique au travers de l’histoire du village.

Trois représentations auront lieu à la salle du Foyer populaire, 3 rue Belotte. La première, le samedi 22 octobre à 20h, et deux autres le dimanche 23 octobre à 14h30 et à 19h30. Le prix est de 5 €.

Cet événement est organisé par la commune de Court-Saint-Etienne, en collaboration avec le Centre culturel du Brabant wallon et les troupes stéphanoises : le Théâtre de la Lorgnette, les Compagnons du Rêve, la Trappe Rêve, les Dyleurs, le petit Chœur de la Sardane, Swing and Sway et Sherazade.

Réservations sur le site de la commune.