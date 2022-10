Wavre, capitale éphémère des achats, de la logistique et de la supply chain

Le Brabant wallon étant un grand pôle économique belge, spécialisé dans l’industrie de haute technologie, l'Abcal - association belge des cadres d’achat, de la logistique et de la supply chain – a décidé d’y organiser sa journée annuelle de rencontres et d’études à La Sucrerie, le 20 octobre à 18h.

Dans un monde en pleine transformation ou la norme semble être l’instabilité (crise sanitaire, crise économique, crise de l’énergie, crise du transport et guerre en Ukraine...), l’Abcal considère l’importance de créer une Supply Chain (chaine logistique) résiliente depuis le sourcing jusqu’à la fin de vie des produits. Il s’agit de trouver, dans des écosystèmes plus durables, moins énergivores, moins producteurs de CO2, des opportunités.

Achat de matières premières, approvisionnement, gestion des stocks, fourniture de biens de consommation : chaque jour, des centaines de millions d'opérations sont effectuées dans notre pays. Les achats et la "supply chain" -la chaîne logistique- participent à la profitabilité économique. Ces questions seront au cœur des débats, avec la participation d'experts étant à la tête d’entreprises reconnues comme Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l’Union Wallonne des Entreprises, Bernard Piette, directeur Logistics in Wallonia, Lynn De Proft, CPO Solvay, Emmanuel Mossay, directeur Recherche & Innovation EcoRes, professeur-invité à UCLouvain et UNamur en Green Transition Management, Vincent Michel, directeur Go4Zero, directeur béton Holcim et bien d’autres.

Avec des entreprises et enseignes mondialement connues, mais aussi des PME émergentes, le Brabant Wallon s’intéresse à l'économie belge. Wavre sera pour un jour la capitale des achats de la logistique et de la Supply Chain.

Infos et réservations sur le site de l'Abcal.