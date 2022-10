Des espaces récup’ dans quatre recyparcs du Brabant wallon

Dès le 19 octobre prochain, l’inBW va ouvrir un espace récupération dans quatre de ses installations, à Perwez, Chaumont-Gistoux, Ittre et Braine-le-Château. L’idée est d’y déposer tous ces objets en bon état mais dont on n’a plus l’usage.

Bientôt, on ne déposera plus uniquement nos déchets, encombrants et autres appareils électros cassés dans les recyparcs. Dès le 19 octobre prochain, l’inBW va ouvrir un espace récupération dans quatre de ses installations, à Perwez, Chaumont-Gistoux, Ittre et Braine-le-Château. L’idée est d’y déposer tous ces objets en bon état mais dont on n’a plus l’usage.

Seront acceptés le mobilier, les articles bébés, la vaisselle, la déco, les vélos, poussettes, trottinettes, rollers, jouets, jeux, livres, BD, outils de bricolage, échelles, tapis, valises, sacs à dos, bassines, parasols, brouettes… En somme tout objet qui n’est pas cassé, pas tâché, pas déchiré, pas abîmé.

Par contre, la vaisselle banale en moins de 4 exemplaires, les cassettes vidéo ou audio, les CD et DVD, les revues et encyclopédies, les appareils au gaz, les objets électriques et les vêtements ne seront pas repris dans ces nouveaux espaces.

Les objets en bon état seront récupérés par la ressourcerie Restor et revendus dans ses magasins de seconde main à Genappe et Tubize. La récupération des objets dans les recyparcs sera donc interdite.

"On se réjouit de cette nouvelle collaboration avec l'inBW", souligne Matthieu Bonaventure, de Restor. "Auparavant, nous disposions d'un espace temporaire une à deux fois par semaine en saison dans les recyparcs de Basse-Wavre, Rixensart et Nivelles. Mais avec le Covid, nous avons arrêté. Ici, ce sont des espaces permanents qui seront gérés par les préposés mêmes du recyparc. Nous, nous viendrons y chercher les objets récupérés. Cela rentre dans notre objectif de faire circuler ce qui est en bon état et qui ne circulait plus."

L'inBW précise que dès l'ouverture du nouveau recyparc de Nivelles début 2023, un tel espace y sera aussi aménagé. De son côté, Restor conserve ses collectes chez les particuliers. Elles sont gratuites dans les communes avec lesquels la ressourcerie a une convention (Genappe, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart, Wavre, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Walhain, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Étienne et Tubize) pour autant, notamment, que le volume ne dépasse pas 3 m3. Sinon, il existe son service, payant, de vide-maison. "Nos collectes sont prisées des personnes âgées, des familles monoparentales et des personnes sans véhicule ou sans véhicule adapté." Les particuliers peuvent aussi amener leurs objets directement aux magasins de Restor.

"On se porte bien", assure Matthieu Bonaventure. "La clientèle est là et pour certains articles, comme les gros électroménagers, on ne sait d'ailleurs pas suivre la demande. Ils partent en moins d'une semaine. Ce sont les seuls objets pour lesquels on effectue des réparations avant leur mise en vente et on les garantit un an, pièces et main-d'œuvre."

Avant l'ouverture des espaces récup', l'inBW rappelle qu'elle participe, ce samedi 15 octobre, à la 20e collecte de jeux, jouets et livres dans les recyparcs de Wallonie. "Ces jouets connaîtront une deuxième vie puisqu'ils seront remis à différents partenaires locaux qui en feront bénéficier les enfants défavorisés (Saint-Nicolas, maisons d'accueil, garderies, etc.)".