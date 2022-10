Le Brabant wallon finance la construction de sept nouveaux terrains de padel

Une pratique qui explose depuis quelques années en Belgique et particulièrement dans le Brabant wallon, le padel à la cote et la province veut soutenir son développement. Les communes qui accueilleront bientôt de nouveaux terrains sont Incourt, Mont-Saint-Guibert, Grez-Doiceau et Braine-l'Alleud.

Le padel est un sport ouvert à tous, praticable en intérieur comme en extérieur, il ne demande pas de grandes qualités physiques ou techniques. Ses règles sont simples : on y compte les points comme au tennis, à la différence que la balle peut rebondir contre les parois qui entourent le terrain et être frappée ensuite. Une pratique dynamique avec de longs échanges et des points souvent spectaculaires.

Le centre sportif d’Incourt verra 2 terrains voire le jour. Ils permettront d’accroître l’offre d’activités sportives de la commune. Le centre sportif Jean Moisse à Mont-Saint-Guibert, aura droit à son premier terrain couvert afin d’encourager la pratique par tous les temps. A Grez-Doiceau, c’est en face du hall omnisport que pousseront deux nouveaux terrains couverts, de même qu’à Braine-l'Alleud, au stade d’Ophain.

"Nous avions pressenti le potentiel de la pratique de ce sport de raquette accessible, rassembleur et convivial. Le Brabant wallon a donc largement contribué à l'essor du padel en aidant les communes à investir dans des infrastructures intérieures ou extérieures de qualité. Je me réjouis de voir que de plus en plus d'amateurs de tout âge sont conquis par le padel et qu'ils peuvent facilement le pratiquer à proximité de chez eux." expliqueMarc Bastin (MR), Député provincial en charge des Sports.

En quelques années, plus de 20 terrains de padel ont ainsi pu voir le jour grâce au soutien du Brabant wallon. Répartis sur l’ensemble du territoire, ils peinent cependant à satisfaire une demande qui ne cesse de grandir. En 2021, on comptait 58 clubs de padel en Wallonie et à Bruxelles, contre seulement deux en 2015. En 2022, on en dénombre plus de cent, dont une quinzaine rien qu’en Brabant wallon. Et cette année, Bruxelles a accueilli une étape du World Padel Tour, une première pour la Belgique.