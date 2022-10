L'UCLouvain maintient son appel contre sa condamnation pour violence au travail

L'UCLouvain maintient sa décision d'aller en appel de sa condamnation pour violence au travail envers une professeure de biologie, estimant que "plusieurs éléments (du jugement) paraissent fondés sur des constats qu'elle estime factuellement erronés", indique-t-elle dans un communiqué jeudi soir. Jeudi après-midi, des dizaines de personnes - une soixante selon l'UCLouvain, 150 selon les organisateurs - se sont rassemblées sur le site de l'université louvaniste pour afficher leur soutien aux victimes de violences sexuelles et sexistes.

Elles dénonçaient notamment la volonté de l'UCLouvain d'interjeter appel de sa condamnation pour violence au travail, symbole, pour les collectifs étudiants (AGL, Comac, Balance ton folklore et Jeunes socialistes) à l'origine de la manifestation, d'une mauvaise prise en charge des violences sexuelles par l'université.

L'UCLouvain a justifié sa décision de faire appel dans un communiqué transmis jeudi soir, expliquant qu'elle estimait que "plusieurs éléments" du jugement "paraissent fondés sur des constats qu'elle estime factuellement erronés". Cependant, elle salue le fait que le jugement "clarifie un certain nombre de responsabilités des parties" et assure qu'elle "mettra en œuvre" certaines des "mesures prévues par la décision de justice". Elle pointe aussi que les qualifications de harcèlement ou de sexisme n'ont pas été retenues par le tribunal du travail du Brabant wallon.

"C'est dans le cadre de la justice et des procédures ainsi que dans le dialogue que des solutions doivent être trouvées pour mettre fin à un conflit qui est dommageable, pour les personnes concernées comme pour l'université", plaide l'UCLouvain.

L'université a également défendu sa politique concernant les violences sexistes et sexuelles, soulignant l'existence d'une cellule spécialisée dans la prise en charge des situations liées aux violences de genre et la mise en œuvre de formations de sensibilisation du personnel et de la population étudiante.

Vendredi dernier, le tribunal du travail du Brabant wallon a condamné l'UCLouvain pour des violences psychiques infligées à la professeure de biologie Caroline Nieberding. Celle-ci dénonçait entre autres des remarques sexistes concernant son physique, un harcèlement moral et sexuel, une forme d'exclusion et le dénigrement par ses collègues de l'Earth and Life Institute (ELI). Elle reprochait à l'université de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient pour la protéger.