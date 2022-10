Une holding doit 99 millions € au Trésor public

En difficulté financière, une société ou son gérant cherche son salut auprès d’une banque. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. C’est ce qui est apparu lundi dernier au cours de l’audience du tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Une mystérieuse banque canadienne

En cause, une citation en faillite lancée par le SPF Finance contre une société qui lui doit 27 000 €. L’avocat de l’État belge a exposé au tribunal que celui-ci avait déjà examiné à deux reprises ce dossier et avait en quelque sorte accordé du bois de rallonge.

"Les paiements promis ne sont jamais intervenus malgré les promesses de son gérant qui m’a montré le courrier échangé avec une banque canadienne. Pour le dire comme je le pense, je crois à l’arnaque. La signature me paraît suspecte, la banque est inconnue à la Banque nationale de Belgique."

Le gérant était présent dans le prétoire. Il a de nouveau obtenu un délai - une semaine - qui pourrait être l'ultime. "J'ai pris contact avec cette banque canadienne en ligne. J'ai acquitté les frais d'ouverture de dossier et d'assurances. La semaine dernière, elle m'a assuré que je recevrais l'argent dans les huit jours. J'ai sollicité un crédit de 30 000 €." Affaire à suivre…

Le SPF Finance avait un autre fer au feu et un solide puisque le team recouvrement de personnes morales en Brabant wallon a dans son collimateur une holding établie à Ottignies-Louvain-la-Neuve, la SRL Camelia, qui fut active dans la restructuration de sociétés (fusion, scission, transfert de patrimoine). Créée en 1994, elle absorba diverses sociétés depuis 2010, mais elle doit aujourd’hui quelque 99 millions d’euros au Trésor public. Le siège d’exploitation a été déserté, mais le SPF a retrouvé trace d’un administrateur à Nancy (France). Les exploitants de deux restaurants établis à Lasne et Waterloo, fermés depuis quelques semaines, ont fait aveu de faillite. Dans le premier cas, le cuisinier était parti sans dire au revoir alors que, dans le second, c’était l’ensemble du personnel qui avait pris la poudre d’escampette.

L’ensemble du personnel a filé à l’anglaise…

Idem pour une entreprise de métallurgie basée à Tubize et pour une société wavrienne qui avait deux casquettes : la cuisine et la construction.

Elle avait deux associés. L’un d’eux, spécialisé dans la cuisine, a démissionné. L’autre a poursuivi tant bien que mal les activités, mais le passif s’élève à présent à 65 000 € et le show-room wavrien a dû être fermé.