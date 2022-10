Une aire d’accueil pour cinq motor-homes

La Commune de Beauvechain projette de créer une aire d'accueil pour motor-homes. On se souvient que les autorités avaient été sensibilisées par le passé sur le sujet. Carole Ghiot et Benjamin Goes recevant d'ailleurs un camping-cariste pour en parler. Dans la foulée, la Commune de Beauvechain réservait deux places de stationnement aux motor-homes dans le verger communal. En 2022, c'est l'appel à projets de la Wallonie "Amélioration de l'offre des aires publiques pour l'accueil des motor-homes" qui permettra peut-être de créer et d'aménager une véritable aire d'accueil pour cinq motor-homes, avec toutes les commodités nécessaires. "Situé au cœur de l'entité principale de Beauvechain, ce terrain communal adjacent à un parking-verger existant est idéalement central pour les touristes. Directement accessible depuis la voie publique, l'emplacement de la future aire d'accueil pour motor-homes se veut bucolique tout en étant intégré dans le périmètre d'activités de l'Administration communale. L'emplacement a été soigneusement sélectionné afin de respecter la quiétude du voisinage, en bord de la Nethen", explique Benjamin Goes, Échevin du Tourisme.

Avec une superficie de plus de 8 ares, l’aire pourra aisément accueillir cinq motor-homes, chacun disposant d’un emplacement de minimum 80 m².Ce projet d’ampleur, élaboré en concertation avec le représentant de l’association Motor-home Camping Car Belgique France, pourra être mis sur pied si la candidature de Beauvechain est retenue. Verdict en fin d’année !