Rixensart, Grez-Doiceau et Beauvechain lancent leur marathon de la propreté, "avant de passer aux amendes si nécessaire" Elles participent au marathon de la propreté mené par Be WaPP. Sylvain Docquier ©MICHEL TONNEAU

La 2e édition du marathon de la propreté a démarré ce lundi 17 octobre et durera jusqu'au 24 octobre. Cent quatre communes wallonnes participent à cette opération lancée par Be WaPP. "Cette opération vise à intensifier les contrôles en matière d'abandons de déchets sur la voie publique mais il n'est pas question de 'faire du chiffre' à tout prix", explique Youri Slatsky, porte-parole de Be WaPP. "L'idée est vraiment de sensibiliser la population et de rappeler qu'en cas de non-respect des règles, un cadre répressif existe. En effet, le décret...