Villers-la-Ville va faire des économies mais pas sur les décorations de Noël, "pour ne pas encore ajouter de la morosité dans ces moments difficiles" La commune a présenté son plan énergie : les bâtiments publics et les écoles concernés. Vincent Fifi ©BELGA

Le collège communal de Villers-la-Ville vient de prendre une série de mesures d’économie d’énergie. Pour la maison communale, chauffée au mazout, la température sera de 19 degrés en semaine, de 7 h à 17 h 30, puis les thermostats seront réglés sur 10 degrés le week-end et les jours fériés. On remontera à 19 degrés pour les mariages et les manifestations. Et l’utilisation des chaufferettes électriques sera interdite dans les...