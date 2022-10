À Wavre, les amendes vont tomber aux abords des écoles

Des espaces récup’ dans quatre recyparcs du Brabant wallon

Dès le 19 octobre prochain, l’inBW va ouvrir un espace récupération dans quatre de ses installations, à Perwez, Chaumont-Gistoux, Ittre et Braine-le-Château. L’idée est d’y déposer tous ces objets en bon état mais dont on n’a plus l’usage.