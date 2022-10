ANPI inaugure deux laboratoires de test des mousses utilisées pour éteindre les incendies

Regroupant les compagnies d'assurances, les fédérations industrielles et les associations professionnelles du secteur de la sécurité, l'ASBL ANPI mène ces tests de manière indépendante pour évaluer l'efficacité des produits émulseurs et des dispositifs qui les projettent pour lutter contre les incendies.



Lorsqu'ANPI a commencé en 2015 à contrôler les différents dispositifs automatiques utilisant de la mousse pour éteindre les incendies, elle a constaté que la majorité d'entre eux n'étaient pas conformes. Les inspections ont permis d'inverser progressivement la tendance, et de déterminer les causes principales des mauvais fonctionnements.



Dans les nouveaux laboratoires, l'association étudie les propriétés physico-chimiques des émulseurs, notamment pour déterminer leur stabilité dans le temps. Certains se diluent, s'évaporent, se dégradent s'ils sont exposés au gel, deviennent acides ou encore produisent des sédiments qui peuvent boucher les conduits par lesquels ils doivent être propulsés pour étouffer les flammes.



Les analyses permettent aussi d'évaluer la viscosité de la mousse produite, son expansion et sa capacité d'étalement, sa résistance à un feu d'hydrocarbure... Le but principal des analyses de l'ANPI est préventif, permettant de détecter les failles potentielles dans les systèmes d'extinction à mousse pour éviter des conséquences dramatiques en cas de non-conformité.