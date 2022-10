Explore : l’ASBL qui emmène vos jeunes à l’aventure

Voyager, découvrir, expérimenter, apprendre à se débrouiller... Voilà ce que l’ASBL Explore compte faire découvrir à vos jeunes. Au départ de Waterloo et durant les périodes de congés scolaires, laissez partir vos enfants découvrir la vie de façon différente, au sein d’un groupe encadré et en communion avec la nature.

Grandir et faire grandir

"Au travers de nos stages, nous voulons permettre aux jeunes de trouver un sens à ce qu'ils font. Que ce soit un projet, une carrière ou simplement apprendre à s'organiser, nous voulons les aider à grandir." Morgane Vandenbogaerde, 27 ans, à l'initiative de ce projet, s'explique : "J'ai toujours voulu allier les passions qui m'ont aidée moi-même à grandir : le voyage, le scoutisme, l'événementiel. Des activités qui m'ont permis de développer de la confiance en moi, l'envie d'animer et de partager, mais aussi et surtout d'avoir des projets, ce que je souhaite à tous les jeunes."

Ayant bossé pour une société qui organisait le même style de projets, la jeune femme s'est rendu compte qu'elle avait besoin de créer ses propres expériences immersives. "Apprendre à sortir de sa zone de confort est pour moi le premier pas vers l'indépendance et la débrouillardise. Durant trois ans, j'ai accompagné des expéditions organisées en forêt ou en montagne et j'ai trouvé cela extraordinaire."

Après plusieurs expériences professionnelles, des rencontres et une bonne dose de voyage, Morgane se lance : "Pour lancer l'aventure, nous avons décidé de partir à la montagne ! Seize jeunes, quatre animateurs, un grand chalet et, bien évidemment, des sports d'hiver la journée. L'occasion pour des jeunes qui ne se connaissent pas d'apprendre à vivre ensemble dans un magnifique cadre, au plus près de la nature."

Dans chacun de ses stages, l'ASBL compte apporter une touche de sensibilisation, d'écoresponsabilité, de découverte de la production locale, de culture, etc. L'occasion de comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain tout en s'amusant. "L'idée est de sensibiliser, mais en gardant l'aspect amusant de la chose. Par exemple, le prochain stage se fera à vélo. Nous irons jusqu'à la Côte d'Opale en plusieurs jours, pour ensuite nous initier à la voile. L'occasion d'aborder la mobilité douce, la force du vent, etc."

L’ASBL Explore propose donc des voyages en petits groupes, encadrés, adressés aux jeunes de 12 à 18 ans. Ils seront exclusivement organisés durant les congés scolaires avec pour but de découvrir ou de se découvrir au travers d’expéditions inoubliables.