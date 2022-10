Les travaux du nouveau bâtiment de la gare de Rixensart ont débuté

La SNCB a entamé cette semaine la construction du nouveau bâtiment de la gare de Rixensart, sur l'esplanade de la gare actuelle, juste en face de la gare des bus, ont indiqué vendredi la SNCB et Infrabel dans un communiqué commun. La fin des travaux est prévue pour fin 2023 et le chantier ne devrait pas perturber le trafic ferroviaire. Les quais resteront accessibles durant les travaux.

Le projet, mené en concertation avec la commune, vise à améliorer l'accueil des navetteurs. Le nouveau bâtiment de 560 m2 en ossature bois, comprenant une salle d'attente et un parking vélo de 104 places couvert et sécurisé, sera pratiquement "zéro énergie" et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, modulable et équipés de caméras reliées directement au centre des opérations de sécurité de la SNCB. L'idée est également de mieux relier la gare à son environnement immédiat, et de créer à proximité un espace public fonctionnel et convivial.

Pour la société de chemin de fer, avec le début des travaux du nouveau bâtiment, la restructuration de la place de la gare de Rixensart arrive petit à petit à son terme.

La gare de Rixensart est aussi concernée par les importants travaux menés par Infrabel dans le cadre du passage de deux à quatre voies pour préparer l'arrivée du RER, dont le chantier se poursuit entre Rixensart et Genval.