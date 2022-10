Une voiture a percuté un camion tampon sur la nationale 25 à hauteur de Wavre, a indiqué vendredi, peu avant midi, la police fédérale, sur son site internet d'informations routières.

L'accident est survenu sur la nationale 25 qui relie Louvain à Nivelles, via Wavre. La voiture a percuté le camion à hauteur de la borne kilométrique 22,1 à Wavre, en direction de Nivelles.

Il n'y a pas eu de blessé. L'automobiliste en cause a été contrôlé positif au test d'alcoolémie.

La bande de circulation de droite est obstruée et des ralentissements sont observés. La police a fermé l'accès 8 en direction de Bruxelles.

Un dépanneur a été appelé sur les lieux et la situation devrait être complètement rétablie, indique un porte-parole de la police de la route (WPR).