Lanterna Magica de retour au château de La Hulpe: 200 projecteurs et 20.000 LED

Lanterna Magica, la balade féérique autour du château de la Hulpe, dans le Brabant wallon, est de retour depuis ce vendredi pour une seconde édition. Durant presque deux mois, un tout nouveau parcours plongera dès le crépuscule les visiteurs dans un univers magique, à travers une scénographie sons et lumières enchanteresse.

Après le succès de la première édition, qui avait attiré près de 150.000 visiteurs dans le parc du château brabançon, les organisateurs ont enluminé, une seconde fois, les sentiers boisés du domaine Solvay.

"A la nuit tombée, un monde féérique, coloré, spectaculaire et innovant prend vie sous les yeux des petits et des grands. Cet univers d'enchantement, conçu comme une réjouissante fantasmagorie, met en scène de nombreuses créations lumineuses avec la promesse de plonger chaque visiteur dans une atmosphère envoûtante", font valoir les organisateurs.

Au total, plus de 1.200 projecteurs et 20.000 lampes LED ont été utilisés pour "illuminer l'ensemble du parc et garantir une immersion au plus près de la nature".

Le parcours, qui s'étale sur une distance d'environ deux kilomètres, donne notamment à voir des fantômes, des gnomes, des papillons, des arbres qui pleurent tandis que le sol crépite sous les pas des visiteurs et que les cris de sorcières résonnent au loin.

L'événement a lieu tous les jours du 21 octobre au 6 novembre et se déroule uniquement les week-ends du 12 novembre au 11 décembre. Il faut tout de même débourser 19 euros pour un ticket adulte et 15 euros pour les enfants de 4 à 12 ans.

Le projet Lanterna Magica a germé durant le premier confinement, mis en place en 2020 pour lutter contre le coronavirus. Alors que tout le secteur événementiel était à l'arrêt, l'entrepreneur créatif Manu Braff, de MB Créations, voulait rebondir à travers un événement extérieur. C'est ainsi qu'il a développé un festival de sons et lumières au coeur du domaine régional du château de la Hulpe.