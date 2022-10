Rixensart: trois blessés, dont deux graves, lors d'un accident impliquant une ambulance

Deux personnes ont été grièvement blessées, et une troisième plus légèrement, lors d'un accident impliquant une ambulance et une voiture, dimanche après-midi à Rixensart, dans le Brabant wallon, a-t-on appris dans la soirée auprès de l'amicale des corps de sauvetage (ACS) de La Hulpe.

L'accident est survenu, dimanche, peu après 13h00, à hauteur de la chaussée de Wavre, au sud de la commune de Rixensart.

Pour une raison encore indéterminée, une voiture et une ambulance se sont percutées.

Les deux ambulanciers ont été blessés, dont l'un grièvement. Le conducteur de la voiture impliquée dans la collision a également été grièvement blessé.