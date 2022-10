Les communes du Brabant wallon répondent (en retard) à l’appel d’Ores

Rebecq, ville pionnière en la matière, avait déjà émis l’idée il y a plusieurs années et n’a pas attendu qu’une guerre de l’énergie se déclare pour prendre les devants. Aujourd’hui, c’est la plupart des communes du Brabant wallon qui ont répondu à l’appel d’Ores qui, dans ce contexte de crise a décidé de proposer à ces 200 communes clientes, de couper l’éclairage public entre minuit et 5h du matin.

Ores qui gère et accompagne 75 % des villes et communes wallonnes dans la gestion de leur parc d’éclairage public a envoyé à la mi-septembre, un courrier à chacune des communes, proposant de réduire drastiquement la consommation durant la nuit en éteignant la plupart de l’éclairage public.

Une proposition qui a été accueillie avec enthousiasme par certaines provinces, à l’image de la province du centre ou les bourgmestres de la CUC (Communauté Urbaine du Centre) qui à l’unanimité, ont décidé de couper tout l’éclairage public de minuit à 5h du matin. Pour rappel, Ores donnait jusqu’au 15 octobre pour répondre à l’appel.

Le Brabant wallon suit donc la tendance mais légèrement a la traîne. Orp-Jauche, par exemple, a annoncé le 20 octobre dernier son intention de couper le jus, Waterloo et Lasne l’ont annoncé ce mardi 24 octobre.

"Sur le plan pratique, la mise en œuvre d’un tel plan n’est pas si simple qu’il n’y paraît. L’éclairage public est interconnecté et il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour éteindre les luminaires d’une rue ou d’un quartier. Certains secteurs sont à cheval sur plusieurs territoires et il faut donc un accord de chacune des Communes concernées. En l’occurrence, il a été possible de l’appliquer à Waterloo, grâce aux efforts conjoints avec Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, La Hulpe et Lasne. Il est également à noter qu’en cas d’événements locaux nécessitant momentanément le maintien de l’éclairage public au-delà de minuit, ORES sera sollicitée." explique la commune de Waterloo.

Aujourd’hui la plupart des villes et communes brabançonnes semblent s’être accordées. Du 1er novembre au 31 mars le Brabant wallon ainsi que la quasi-totalité des villes wallonnes s’éteindront simultanément de minuit à 5h du matin. Un gain considérable pour la planète comme pour le portefeuille des communes.