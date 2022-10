Pas de trains entre Ottignies et Louvain-la-Neuve pendant deux semaines ; le trafic sera aussi interrompu entre Ottignies et Gembloux

Du 29 octobre au 6 novembre 2022, le trafic ferroviaire sera interrompu entre Ottignies et Gembloux et entre Ottignies et Louvain-la-Neuve, dans les deux sens. La circulation sera également à l’arrêt jusqu’au 13 novembre entre Ottignies et Louvain-la-Neuve. Les trains seront remplacés par un service de bus. Infrabel met cette coupure à profit pour poursuivre le chantier du RER sur la ligne entre Bruxelles et Ottignies (L161). Les équipes seront mobilisées 24/24h.