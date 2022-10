Accueil Régions Brabant wallon Le retour réussi des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve : "nous avons eu plus de personnes que les dernières éditions" Que ça fait du bien de revoir autant de monde sur la Grand-Place pour le concert de clôture des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve. Au final, le CSE Animations tire un bilan très positif de cette édition qui a attiré quelque 50 000 personnes, selon le kot-à-projet. Quentin Colette

Sans surprise, le titre du plus beau vélo folklo des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve s’est une nouvelle fois joué entre le Kot Méca et le Kot-à-Jeux. Et à ce petit jeu, c’est le camion blanc "C’est pas sorcier" du KAJ qui a devancé les mécanos et leur Ford Model T inspirée...