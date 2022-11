30 ans d’existence : “Malgré les crises, la Maison du Cormoran souffle ses bougies”

Depuis 1992, la Maison du Cormoran, magasin de jeux et jouets accueille ses clients à Louvain-la-Neuve. Activités spéciales, actions et animations sont prévues durant tout le mois de novembre pour fêter les 30 ans d’existence de l’enseigne.

Pourtant tout n’est pas rose dans le monde fantastique des jouets. En effet, le magasin essuie des difficultés financières et ne s’en cache pas. Augmentation du prix des jouets, des salaires, des charges et des loyers, combinée à une baisse de pouvoir d’achat... “Ce magasin m’a toujours émerveillé et quand il était à remettre il y a quinze ans, j’ai sauté le pas et laissé de côté mon métier d’infirmier pour me consacrer à cette nouvelle passion. C’est une aventure magnifique mais je suis très inquiet pour l’avenir. Nous faisons de notre mieux mais notre bailleur (l’Inesu, la branche immobilière de l’UCL) reste sourd à nos demandes d’aide. J’emploie quatre personnes et je serais tellement triste de devoir fermer et les mettre au chômage”, confie, Claude Lebrun, gérant du magasin. “Les citoyens ont leur mot à dire et ça commence par soutenir leurs magasins de proximité plutôt que de commander dans des chaînes commerciales ou plateformes internet.”

Plusieurs jours de festivités

Mais outre ces inquiétudes, l’heure est à la fête et le magasin compte bien faire du bruit pour ses 30 ans. “Nous avons envie de remercier nos clients par une semaine de dingue début novembre pour les 30 ans, avec 30 articles incontournables sur lesquels nous ferons 30% de remise, mais également avec des concours permettant de gagner tous les achats du jour sur un lancer de cochons - miniatures, rassurez-vous !”

L’action a démarré le 31 octobre et se clôturera le 5 novembre avec une journée jeux gratuits, durant laquelle des animateurs inviteront clients et passants à tester des jeux et à participer à des ateliers créatifs pour tous les âges.

Une grimeuse et des clowns du Circokot animeront également la galerie St-Hubert devant le magasin.