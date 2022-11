Cinq ans avec sursis partiel pour avoir voulu tuer sa mère à Lasne

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un habitant de Lasne, né en 1994, à cinq ans assortis d'un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède deux ans d'emprisonnement. Le Lasnois était poursuivi pour avoir tenté de tuer sa mère au domicile familial, dans la nuit du 13 au 14 août 2022. À l'audience il y a deux semaines, il contestait l'intention homicide mais le tribunal estime que celle-ci est établie.

La nuit des faits, c'est la sœur du prévenu qui avait donné l'alerte. Alors qu'elle se trouvait dans sa chambre, elle avait entendu des cris et était descendue au rez-de-chaussée. Elle avait surpris son frère en train d'étrangler sa mère, alors que celle-ci était au sol et avait déjà reçu une série de coups. Le prévenu était sous l'influence de l'alcool.

L'intéressé niait l'intention homicide et la défense avait demandé, à l'audience, la requalification des faits en coups et blessures volontaires. Le tribunal, dans le jugement rendu jeudi, estime que les versions changeantes du prévenu sont dénuées de crédibilité: il a bien tenté de tuer sa mère et seule l'intervention de sa sœur l'en a empêché, alors qu'il avait déjà eu des soucis avec la justice pour des actes de violence commis envers des membres de sa famille.

Pour fixer la hauteur de la peine, le tribunal a notamment pris en compte l'extrême gravité des faits, les coups portés par le prévenu à sa mère, le contexte de consommation d'alcool et de stupéfiants dans lequel s’inscrivent les faits, et le "profil interpellant" du Lasnois.

Le sursis probatoire pour la partie de la peine d'emprisonnement qui excède deux ans prévoit notamment comme conditions l'interdiction pour le prévenu d'encore résider à la même adresse que sa mère, l'obligation de suivre une cure de désintoxication, l'abstention de consommation d'alcool et de stupéfiants et la poursuite d'un suivi médicopsychologique régulier.