Cinq ans de prison pour avoir violé et frappé sa compagne à Bierges

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Alik H., un habitant de Bierges (Wavre) âgé de 32 ans, à cinq ans d’emprisonnement ferme. Son arrestation immédiate, demandée par le ministère public dans la foulée du prononcé du jugement, a été ordonnée par le tribunal. L’homme était poursuivi pour des faits de violence et de viol sur sa compagne.

Cette dernière a déposé plainte le 24 octobre 2021, après s’être enfuie du domicile conjugal pour échapper à la violence du prévenu. Elle était en pleurs lorsqu’elle a été entendue et a expliqué qu’elle subissait régulièrement des violences, y compris en présence des enfants. Le jour des faits, elle avait été menacée d’égorgement par son compagnon, qui s’était emparé d’un couteau de boucher. Elle a aussi raconté une scène de viol dans la salle de bain, alors qu’il l’obligeait à se regarder dans le miroir.

Après avoir entendu la victime, les policiers s’étaient rendus à l’adresse et ont trouvé les tables et les chaises renversées dans l’appartement. Alik H. a été auditionné et, à l’audience, alors que l’intéressé faisait défaut, le ministère public a qualifié ses déclarations de surréaliste : il a expliqué aux agents que sa relation de couple était très bonne et qu’il ne comprenait pas les gens qui osaient lever la main sur leur femme… tout en reconnaissant donner quelques gifles de temps en temps à la sienne. Il est vrai qu’il avait déjà été condamné en 2014 pour des faits similaires.

La peine de cinq ans d’emprisonnement ferme infligée mercredi par défaut au prévenu est conforme aux réquisitions du ministère public.