La magie du gospel au service de bonnes causes Ils reviennent chaque année. Les choristes de Gospel for Life seront à l'église Saint-Nicolas de La Hulpe le 9 décembre et à la collégiale de Nivelles le 16 décembre, sur des airs d'Aretha Franklin. Ariane Bilteryst Didier Likeng, le chef de chœur, et la soliste Gala James: les deux voix qui donnent le tempo de la tournée Gospel for Life, accompagnés de choristes amateurs.

Il s’agit déjà de la 16e édition de la tournée Gospel for Life en Wallonie et à Bruxelles. Et, cette année, les dizaines de choristes – ils sont entre 80 et 250, en fonction du...