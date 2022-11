Un Brainois parmi les meilleurs joueurs de eFoot de Belgique

Depuis début octobre, la Fédération Belge de Football organise un tournoi de football virtuel. Un millier de participants se sont affrontés depuis chez eux afin de se départager et de définir les 32 meilleurs gameurs. Ces derniers se sont rencontrés physiquement hier au Proximus Basecamp à Tubize pour espérer décrocher l’une des 16 prestigieuses places à la RBFA Esports Academy.

Une coupe du monde virtuelle

Parmi les nouvelles recrues : Nicolas Persoons, de Braine-l’Alleud. Les candidats eDevils se rencontrent à peu près 16 fois par an, dont huit fois de manière virtuelle. Les autres sessions se déroulent dans la toute nouvelle Gamingroom du Proximus Basecamp à Tubize. Les gamers joueront des matches amicaux pour se perfectionner, sur la base d’analyses tactiques. L’URBSFA mettra en outre aussi l’accent sur la préparation mentale des futurs eDevils.

"Être le meilleur sur le terrain, c’est une chose. Mais comme c’est le cas avec les vrais joueurs de football, l’encadrement en dehors du terrain est tout aussi crucial. C’est pourquoi les joueurs de la RBFA Esports Academy se réuniront deux fois plus qu’avant. Nous allons aussi investir encore plus dans les workshops, l’encadrement tactique, l’accompagnement psychologique et l’alimentation saine des joueurs. Ainsi, nous avons désormais toujours une équipe qui analyse chaque match pour savoir combien de mauvaises passes il y a eu, de quelle manière les buts ont été encaissés… Nous accompagnons également chaque joueur de la RBFA Esports Academy sur le plan psychologique. Bref, tout est mis en œuvre pour pouvoir fonctionner au plus haut niveau", explique encore Bart Cobbaert.

Un pas vers la professionnalisation

Inaugurée en avril 2021, cette académie est à la recherche de nouveaux talents afin de professionnaliser l’esport en Belgique. “Il y a 18 mois, nous avons sélectionné quelque 2 000 gamers amateurs dans le cadre de la toute première levée de notre RBFA Esports Academy. Comme dans le football classique, tous les joueurs ne rejoignent pas l’élite, et certains joueurs décrochent en raison d’autres obligations. De ce fait, nous sommes aujourd’hui à la recherche de 16 talents supplémentaires. Nous disposerons ainsi à nouveau de 30 candidats eDevils, parmi lesquels nous pourrons faire nos sélections nationales et espérer remporter des titres lors des tournois internationaux”, assure Bart Cobbaert, Esports Specialist de l’URBSFA.

Les futurs eDevils qui tenteront de se faire sélectionner pour la prochaine coupe du monde virtuelle en 2023.