Le conducteur d'un véhicule Range Rover a forcé le passage, roulant sur un terre-plein herbeux et des palettes. Il a alors percuté un manifestant

Grève générale : un conducteur en Ranger Rover force le barrage et blesse un manifestant brainois

On ne l'a appris qu'hier soir : un manifestant a été blessé, mercredi matin, par un automobiliste qui a forcé un barrage dans le zoning Nord de Wavre lors de la grève générale qui a paralysé le pays avant-hier mercredi, indique le parquet du Brabant wallon. En vue de bloquer l'accès au zoning wavrien, un groupe de manifestants avait établi un barrage constitué de palettes, de balisages divers et de véhicules, mercredi matin, le long de la nationale 4, au niveau de l'avenue Lavoisier.

Le conducteur d'un véhicule Range Rover a forcé le passage, roulant sur un terre-plein herbeux et des palettes. Il a alors percuté un manifestant né en 1975 et domicilié à Braine-l'Alleud. La victime a été blessée au niveau de la hanche et souffre d'une incapacité de travail initiale de deux jours.

L'automobiliste né en 1962 a poursuivi sa route malgré les injonctions de policiers présents lui demandant de s'arrêter.

Le contrevenant a été appréhendé quelques minutes plus tard sur un parking longeant l'avenue Lavoisier. Il a été privé de liberté, le temps que les devoirs d'enquête soient effectués. Relaxé au terme de son audition, le sexagénaire devrait être poursuivi devant le tribunal pour coups et blessures volontaires.