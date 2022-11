La réalisation de la cyclostrade de la vallée de la Dyle évaluée à 8,7 millions d’euros.

Jeudi, le ministre wallon en charge de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) a présenté le projet de cyclostrade de la vallée de la Dyle, une liaison cycliste en site propre reliant Court-Saint-Etienne à Wavre, en passant notamment par la gare d’Ottignies. La maîtrise de l’ouvrage pour ce projet a été déléguée à la province du Brabant wallon, qui se chargera de l’entièreté de la réalisation, du stade de l’étude jusqu’à la finalisation des travaux. La Région wallonne financera la réalisation qui est évaluée à 8,7 millions d’euros. Le projet doit être concrétisé dans les cinq ans.

Actuellement, le Ravel permet déjà de relier Nivelles à Court-Saint-Etienne en passant par Genappe mais il manque une liaison entre Court-Saint-Etienne et Wavre, passant par les gares de Court-Saint-Etienne et Ottignies. L’ajout de cette portion permettrait d’avoir un axe structurant, en plus de ceux qui sont en projet du Brabant wallon vers Bruxelles – notamment le long de la E411 où des travaux devraient débuter en 2023 – ou encore de Louvain-la-Neuve vers Namur le long de la Nationale 4.

Le ministre Philippe Henry a rappelé l’objectif de multiplier par cinq la part modale du vélo dans la mobilité en Wallonie, d’importants moyens sont prévus pour les Ravel et les futures cyclostrades. Le futur réseau cyclable structurant en Wallonie aura plusieurs niveaux : les cyclostrades en seront l’épine dorsale et elles seront complétées par des liaisons fonctionnelles supra locales pour créer un maillage. Et des liaisons de dessertes locales seront ajoutées.