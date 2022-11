Les visites démarrent en janvier. Plus de 1 000 élèves et professeurs concernés.

Les élèves du Brabant wallon vont visiter la caserne Dossin et le fort de Breedonk

Comme chaque année, le Brabant wallon organise des visites guidées du Fort de Breendonk et de la Caserne Dossin à Malines pour les élèves de 5e, 6e ou 7e secondaires. Ces visites, qui font prendre toute la mesure des horreurs de la guerre, débuteront en janvier 2023.

Le Brabant wallon organise des visites du fort de Breendonk depuis 2001. Elles sont couplées à la visite de la caserne Dossin depuis 2006. Au total, plus de 1 000 personnes participent chaque année à cette opération de mémoire : élèves, enseignants, anciens combattants et journalistes. En 2023, elles s’étaleront du 16 janvier au 25 avril 2023. Les frais (transport, entrées, visites guidées) seront entièrement pris en charge par le Brabant wallon.

Situé entre Bruxelles et Anvers, le Fort militaire de Breendonk a été réquisitionné par l’occupant allemand dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 3 500 personnes y ont été emprisonnées. Des centaines d’entre elles sont décédées sur place, suite aux tortures qui leur étaient infligées. Transformé en mémorial à la fin de la guerre, ce fort perpétue le souvenir et sensibilise les jeunes aux valeurs de démocratie.