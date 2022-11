Un octogénaire d'Ottignies a disparu ce mardi : la police lance un avis de recherche

A la requête du parquet de Nivelles, la police demande de diffuser l'avis suivant:

"Le mardi 15 novembre 2022, vers 09h30, Léon Jambers, un homme âgé de 83 ans, a quitté la résidence ‘le Chenoy', située avenue des Combattants à Ottignies. Depuis, il ne s'est plus manifesté. M. JAMBERS mesure 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux gris blancs et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un long manteau foncé, un pull brun, un pantalon foncé et des pantoufles. Il se déplace à l'aide d'une canne. Il peut paraître confus et désorienté. Si vous avez vu Léon JAMBERS ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300. Cet avis est disponible sur www.police.be."