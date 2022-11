" Mémoire de forêt " : quand le château de Rixensart se pare de sons et de lumières

Du 25 novembre au 11 décembre, à raison de trois représentations par soir (18 h, 19h et 20 h), le public est invité à découvrir et ressentir les émotions que provoque un lieu. Le château de Rixensart sera le théâtre d’une projection de vidéo mapping, agrémentée d’interventions interprétées par des comédiens et danseurs. Un voyage poétique à travers les temps qui racontera l’histoire de ce...