L’Atelier du pain poursuit son expansion. Elle ouvrira à la fin de ce mois deux nouveaux points de vente à Thorembais-les-Béguines et à Hannut.

Pour survivre, l'Atelier du Pain ouvre deux nouveaux points de vente à Perwez et à Hannut : "les deux boulangeries ouvriront fin novembre 2022"

Dans un contexte économique et énergétique difficile, L’Atelier du pain a décidé d’aborder le problème avec une approche positive et ouvrira deux nouvelles boulangeries, à Thorembais-les-Béguines et à Hannut. "L’objectif derrière ces ouvertures est de sauvegarder l’outil...