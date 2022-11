Les peluches de Bonly, à Chaumont-Gistoux, de retour pour les fêtes

L’attraction lancée par Claudine et André revient du 6 décembre au 6 janvier. L’an passé, elle avait attiré plus de 2 300 curieux.

Les 2 022 peluches exposées sur la façade et dans leur jardin avant l’an passé avaient connu un immense succès. André et Claudine Deprez Defosset réitèrent l’opération cette année : exposer des milliers de peluches, inviter quiconque à venir découvrir leur décor féerique et offrir les peluches de leur choix aux enfants. Voici pour le pitch né d’un voyage à l’étranger il y a quatre ans.

"C’est en revenant d’un voyage en Alsace. Sur la façade d’une maison, on a vu énormément de nounours en peluches. En rentrant, pour les fêtes de Noël, on avait rempli un petit appui de fenêtre de peluches appartenant à nos enfants. L’année suivante, on a voulu faire un peu plus gros et une dame de Lasne nous a offert 600 peluches.”

De fil en aiguille et confinement aidant, Claudine et André ont fait le pari de rassembler 2022 peluches pour 2022. Pari tenu. Et succès de foule puisque plus de 3 000 personnes sont venues visiter leur maison. Cette année, le couple en a rassemblé environ 1 700. “C’est un décor unique en Belgique”, assure Claudine. “L’an passé, nous avons vu passer des gens de toute la Belgique, même de France.”

Les enfants des familles qui posent le pied dans ce décor féerique peuvent choisir une peluche de leur choix. Claudine note alors la peluche et le nom de l’enfant, qui peut venir la chercher une fois l’attirail rangé. “L’an passé, nous en avons donné environ 200 aux enfants et près de 300 à un monsieur qui récupérait les yeux pour faire des statues pour une association de personnes handicapées.”

Les peluches de Dion Valmont ©DR

Le thème de cette édition, allumée de 17h à 20h30 tous les jours du 6 décembre au 6 janvier, c’est le blanc. “Nous sommes là tout le temps. Les gens peuvent venir toute la journée mais le décor n’est allumé que le soir”, embraye Claudine, qui se rappelle ce petit garçon de trois ans venu apporter deux peluches bleues mises en scène sur la porte du garage. “Il est revenu nous voir et nous a écrit un petit mot très touchant.” Elle se souvient aussi de cette grand-mère qui passait tous les jours avec ses deux petites filles pour voir l’évolution du décor.

Des rencontres, Claudine et André ont en fait des dizaines grâce à leur initiative. Cette quatrième édition sera néanmoins peut-être la dernière. “On ne sait pas encore ce que l’on fera l’an prochain. On changera peut-être de thème, on arrêtera peut-être aussi. On a quand même 71 ans.” Pour autant, le succès de leur décor en peluches les a surpris. “On ne s’y attendait pas du tout. Je pense que le confinement a beaucoup joué. C’était une activité extérieure, sans rassemblement. Elle n’imposait aucune restriction.”

Envie de découvrir le décor en peluche Blanc Bonly, rendez-vous avenue de l’Égalité 5 à Dion-Valmont (dans le quartier Blonly) du 6 décembre au 6 janvier sept jours sur sept. Le décor est illuminé de 17h à 20h30, aux frais de la commune.

Les enfants pourront venir chercher leurs peluches entre le 15 et 31 janvier. “Le temps de sécher, nettoyer, etc. les peluches choisies par les enfants”.