Cette année, les visiteurs de l’Aqualibi fêteront Noël sous les tropiques

Ce ne sera pas l’Australie ni le Brésil mais l’exotisme sera au rendez-vous à Aqualibi durant les vacances de fin d’année. Oubliez les pulls en laine et les températures glaciales, du 10 décembre au 8 janvier, le parc aquatique wavrien se transforme en un univers tropical. “L’idée est de proposer un Noël totalement décalé : les bonshommes de sable vont remplacer les bonshommes de neige, les palmiers les sapins de Noël, il y aura des cocktails à déguster et Père Noël se baladera en maillot de bain, explique Justien Dewil, porte-parole de Walibi Belgium. Tout cela se passera dans une ambiance conviviale et familiale. L’an dernier, Aqualibi avait été fermé pour cause de Covid donc nous avons hâte de réaccueillir les visiteurs.”

Quatre nocturnes jusqu’à 22 h

Aqualibi sera ouvert tous les jours pendant les vacances d’hiver, y compris le 25 décembre et le 1er janvier. “Les visiteurs pourront également se laisser tenter par une baignade nocturne, car le parc aquatique sera ouvert jusqu’à 22h les 23/12, 30/12, 06/01 et 07/01, avec des animations et un DJ qui mettra une chouette ambiance dès 18 h”, conclut Justien Dewil.