Pascal Goergen (Grez-Doiceau) et Patrice Horn (La Hulpe) ne soutiennent pas le même candidat à la présidence de Défi

"L’objectif de ma campagne au plan national est atteint: la Wallonie a été et est au cœur de la campagne. Les autres candidats se sont emparés du sujet et c’est tant mieux. François (NDLR: De Smet, l’actuel président de parti, candidat à sa propre succession) a donné des garanties pour que la Wallonie soit au cœur de la stratégie politique et de la campagne 2024. Pour envoyer plusieurs députés au parlement wallon (et ainsi participer à la gestion de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et au parlement fédéral, les candidats wallons seront soutenus afin de briser une fois pour toutes ce plafond de verre", a commenté le Grézien qui est actuellement président de Défi Wallonie, où il reste candidat à sa propre succession et qui a aussi déclaré qu’il soutenait désormais la candidature de François De Smet.

Restent donc en course pour la présidence des amarantes, François De Smet et l’actuel président de la Régionale bruxelloise de DéFI, Michaël Vossaert, par ailleurs chef du groupe Défi à la Fédération Wallonie-Bruxelles et député bruxellois.

De son côté, Patrice Horn, président de Défi La Hulpe entend signaler son soutien à Michaël Vossaert : "J’ai lu avec attention nos barons, Bernard, Didier, Olivier à travers les réseaux sociaux ou la presse, donner des consignes de votes, soutenir François De Smet, philosophe, intellectuel, homme que j’apprécie par son humanisme, son empathie, ses interventions à la Chambre…, indique le conseiller communal de la Hulpe. À ce jour, je n’ai pas entendu les voix des militants, des élus locaux qui portent au quotidien leurs engagements. Je suis de ceux-là, conseiller communal à La Hulpe après l’avoir aussi été, à 24 ans, à Evere. J’entends au quotidien les bruissements de la rue, les questions et interrogations des militants de sections locales… J’entends ces concitoyens, ces militants, sans ambition mais qui aspirent à autre chose, qui aspirent à un nouveau président, un président qui entend, les citoyens, les militants, un président venu des quartiers, un président “puncheur”. J’invite tous les militants à voter pour cet homme, Michael Vossaert".

Notons que le congrès électif de dimanche permettra aussi de désigner pour quatre ans les nouveaux secrétaire général du parti et présidents des trois comités permanents régionaux, à savoir Wallonie, Bruxelles et Périphérie.