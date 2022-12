Le nouveau clavier du carillon de l’église Saint-Jean-Baptiste de Wavre est arrivé en pièces détachées

Les travaux de restauration du carillon de Wavre ont été entamés en septembre dernier et ce lundi, on a pu assister à l’une des phases les plus spectaculaires des travaux. Les différents éléments qui ont été restaurés, ainsi que les nouveaux, comme le clavier, ont été hissés dans le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste à l’aide d’une imposante grue installée sur la place Cardinal...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous