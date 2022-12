Ils avaient menacé deux enfants et leur nounou à Braine-l’Alleud : des peines de 4 et 3 ans ferme pour une bande sévissant à partir de Charleroi

Sept prévenus étaient poursuivis pour avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, au début de 2021. On leur attribue des vols avec violence commis à Goutroux et Braine-l’Alleud, des cambriolages et des tentatives de vol en Flandre et en Brabant wallon ainsi que des vols de plaques d’immatriculation