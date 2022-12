Pécrot : un camion heurte la façade d’une habitation au petit matin et commet un délit de fuite

Dans le quartier, avec le bruit, les riverains se sont inquiétés et ont pu voir la façade bien abîmée. Pire ! L’auteur du fait n’a pas demandé son reste et a pris la fuite. Fort heureusement, une voisine a eu la présence d’esprit de relever la plaque du véhicule prenant la fuite. Laurent Melotte témoigne : “Le camion s’est barré mais une amie qui partait travailler a pu prendre une photo de la plaque. C’est la troisième fois que ça arrive, mais là.”

Pour une voisine, la situation à cet endroit précis est préoccupante. “Cela arrive trop fréquemment. Des camions ne respectent pas la signalisation et tentent de passer, avant de comprendre qu’ils ne pourront pas passer sous le pont. Lorsqu’ils manœuvrent, il arrive très régulièrement qu’ils occasionnent des dégâts aux maisons mais aussi aux voitures ou aux propriétés. Il faudrait faire quelque chose…”

Le bourgmestre de Grez-Doiceau Paul Vandeleene a pris les dispositions pour sécuriser la zone et aviser un expert. “Oui les dégâts sont impressionnants, l’expert est d’ailleurs passé pour vérifier la stabilité du bâtiment. On espère des nouvelles rassurantes pour pouvoir sécuriser les lieux car j’ai justement un important événement commercial que j’organise vendredi et samedi”, conclut Laurent Melotte.