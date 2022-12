Ramillies : bientôt six doubles bornes de recharge électrique

Ramillies adhère au projet “Get up Wallonia ! “et disposera sous peu de bornes de recharge électrique en six endroits de son territoire. Ce seront des bornes doubles.

Les autorités communales de Ramillies ont décidé de faire installer des bornes de recharge électrique par le biais du projet “Get up Wallonia !” de la Région. Six bornes doubles (chacune d’entre elles permettra de recharger deux véhicules simultanément) seront réparties en six endroits, dont quatre sont à ce jour certains, comme l’indique l’échevin Daniel Burnotte (Écolo) : “Pour les emplacements, on a marqué notre accord sur quatre des six propositions : le terrain de football de l’Alliance Huppaytoise (vieux chemin de Jodoigne) ; le parking de l’administration...