Une dizaine de demandeurs d’asile hébergés pendant cinq semaines à Grez-Doiceau

Un hébergement collectif s’ouvrira le dimanche 18 décembre à Grez-Doiceau. Il permettra à une petite dizaine de demandeurs d’asile de trouver un endroit pour se poser au chaud et en sécurité (actuellement, ces personnes sont dehors, livrées à elles-mêmes). Béatrice Denis fait partie des personnes qui se mobilisent pour la cause: "Le 18 sera une date importante. Nous organisons la Journée de la migration et en même temps, il y aura l’ouverture de cet hébergement, soit au local...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous