Meurtre à Jodoigne : un accusé qui a tenté à trois reprises de prendre la poudre d'escampette

La cour d'assises du Brabant wallon a poursuivi jeudi après-midi l'examen du dossier en cause d'Ayoub Hireche, ressortissant algérien un temps hébergé au centre Fédasil de Jodoigne et qui est en aveu d'avoir porté des coups de couteau mortels à un de ses compatriotes, le 7 août 2021 à Jodoigne. En ce premier jour du procès, la cour a notamment entendu les policiers et la juge d'instruction qui ont retracé les étapes de l'enquête et les auditions de l'accusé. Peu banal: depuis le 7 août 2021, l'intéressé a tenté trois fois d'échapper aux policiers.