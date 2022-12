Grez-Doiceau : la ligne TEC 23 de retour à Hèze dès ce mardi

Pour rappel, depuis le 24 novembre à 14 h, la ligne a été déviée et ne passait plus dans la rue de Biez. Le TEC avait décidé unilatéralement de ne plus emprunter cette voirie, en raison d’une bordure trop haute, d’où la multiplication d’accrochages depuis quatre mois lors des croisements entre les bus et d’autres véhicules, les camions en particulier.

Après avoir placé des miroirs, procédé à l’élagage du bord de la route et aménagé un retrait du trottoir d’un côté de la voirie, la Commune a fait sa part de ces travaux pour permettre un retour des bus dans la rue de Biez.

Du côté des habitants de Hèze, on salue le retour de la ligne 23 dès ce mardi, d’autant que c’est la seule ligne TEC qui dessert le village. Cela dit, le groupe de covoiturage lancé par Dominique Ebrant sera maintenu "surtout pour les week-ends quand les bus sont plus rares. Je suis persuadé que le covoiturage et le bus à la demande constituent une solution pour l’avenir. Je pense d’ailleurs que la Commune pourrait proposer une prime comme incitant ! Cette expérience a clairement montré que nos villages sont trop isolés et que le TEC n’est pas assez fiable pour se passer complètement de voiture. Mais il y a des projets pilotes de petits bus à la demande qui semblent bien fonctionner en milieu rural, et le covoiturage pour les heures de pointe régulières, cela fonctionne".

À noter que des usagers de la ligne 23 vont introduire une réclamation auprès du TEC pour être indemnisés des désagréments subis ces deux dernières semaines.