Meurtre à Jodoigne : les avocats d'Ayoub Hireche ne plaident pas la légitime défense mais la provocation

Ses conseils ont précisé qu'ils ne plaidaient pas la légitime défense, qui aurait pu constituer une cause de justification, mais ils ont demandé aux jurés de tenir compte d'une excuse de provocation. Cette excuse de provocation, dont l'effet si elle est retenue doit amoindrir la peine, fera l'objet d'une question spécifique, soumise aux jurés lors de la délibération prévue mardi matin.

Meurtre à Jodoigne : un accusé qui a tenté à trois reprises de prendre la poudre d'escampette

"Nous ne sommes pas devant vous pour réclamer l'acquittement de notre client. On a pris la responsabilité de ne pas plaider la légitime défense. Les éléments objectifs du dossier ne le permettent pas", a plaidé Me Stéphane Jans, un des avocats d'Ayoub Hireche. Le conseil faisait notamment référence aux deux coups de couteau, sur huit ou neuf, qui ont été portés dans le dos de la victime.

La défense n'a donc pas demandé aux jurés de répondre non à la question qui portera sur la culpabilité du chef de meurtre. Par contre, les conseils ont expliqué que leur client répète depuis le début de l'enquête que la victime le harcelait, ce qui pourrait être objectivé par les centaines d'appels passés par M'hammed Sennour à Ayoub Hireche, y compris lorsque le premier était en prison. Alors que l'avocate générale avait indiqué plus tôt dans l'après-midi qu'elle ne croyait pas une seconde à la thèse des abus sexuels que l'accusé aurait subi de la part de la victime, les avocats de la défense estiment que cette version est plausible. Et ils déplorent que les enquêteurs ne l'aient pas suffisamment prise au sérieux.

Se basant sur les données de téléphonie, ils plaident également que leur client a raison lorsqu'il dit que M'hammed Sennour le poursuivait depuis longtemps, et en particulier encore la veille des faits, d'abord à Jodoigne puis à Leuven, où il résulte d'un procès-verbal de la police locale que les deux hommes ont eu une altercation en rue.

Pour Me Catherine Forget, même si le jury n'est pas convaincu par la réalité des faits d'abus sexuels rapportés par l'accusé, le dossier établit un climat de harcèlement qui permet de comprendre qu'Ayoub Hirche, le 7 août 2021, a pu perdre son sang froid et poignarder la victime. Les conseils ont donc demandé que l'excuse de provocation soit examinée dans le cadre de la délibération sur la culpabilité, prévue mardi matin après les répliques et le dernier mot de l'accusé.