Serge Kubla a officié comme consultant pour Duferco en Afrique à partir de 2007

Les débats dans l'affaire Duferco ont débuté mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ils sont prévus pour une durée de quatre jours, ce 14, et puis les 15, 21 et le 22 décembre. Une dizaine de personnes sont prévenues dans le dossier, dont la société Duferco, un représentant de l'Etat congolais et l'ancien ministre wallon de l'Economie, Serge Kubla. Elles sont poursuivies pour faits de corruption, de faux, d'usage de faux et de blanchiment, et ont eu la parole ce mercredi. M. Kubla ainsi que deux dirigeants de l'entreprise Duferco, MM. Croci et Gozzi, étaient présents, tandis qu'un quatrième était représenté, tout comme les deux sociétés prévenues. Les trois prévenus congolais étaient absents.