Nouvel hôpital de Wavre : les riverains quittent le comité de suivi

Wavre : le tribunal n’homologue pas la transaction financière liée à l’accident d’août 2020 à Walibi

Malmené à propos de sa gestion de Halloween, au mois de novembre , Walibi s’est en même temps – le 4 novembre pour être précis – retrouvé dans le prétoire correctionnel de Nivelles. En cause, un accident, le 13 août 2020, dans l’attraction " Le train de la mine " et qui a occasionné des blessures à une visiteuse originaire de la région liégeoise, âgée de 40 ans et accompagnée de ses enfants.