Presque tout Jodoigne sera raccordé à la fibre optique mais pas la rue de… Mathieu Michel, le secrétaire d’État à la Digitalisation

La fibre optique est installée dans le centre historique de Jodoigne. Plus de 90 % des 6 500 foyers jodoignois seront raccordés.

Jodoigne est la seconde commune du Brabant wallon choisie par Unifiber pour le déploiement de la fibre optique. Les premiers coups de pelles ont eu lieu l’été dernier et récemment, des mesures particulières ont été prises pour créer, dans le cœur historique de Jodoigne le moins de nuisances possible, pour les riverains et...