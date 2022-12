Genappe: la Croix-Rouge accueillait ce jeudi les 25 premiers demandeurs d’asile

Ils viennent du Pakistan, d’Iran, du Burundi, du Bénin et de Géorgie. Les 25 premiers occupants du Centre d’accueil de la Croix-Rouge de Genappe, essentiellement des familles dans un premier temps, sont arrivés en début d’après-midi à l’ancienne maison de repos La Résidence du Lothier où ils seront logés pour six mois, un an, voire deux ans, le temps que leur dossier soit traité. Les chambres peuvent accueillir des familles de deux à quatre personnes, "voire un peu plus...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous