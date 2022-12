10 prévenus dans une affaire de plantations de cannabis : jusqu’à 50 mois de prison avec sursis partiel

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi dix prévenus impliqués dans la création et la gestion de quatre plantations clandestines de cannabis, entre 2017 et 2020, à Wavre, Sart-Bernard (Assesse), Beauvechain et Énines (Opr-Jauche). Le principal prévenu, Adenis D, qui a été expulsé vers l’Albanie, écope de 50 mois d’emprisonnement avec un sursis pour la moitié de cette peine, et une confiscation de 100 000 euros est ordonnée à son encontre. Le tribunal a prononcé quatre peines de 30 mois avec sursis partiel dans ce dossier, ainsi que quatre peines de 20 mois de prison ferme à l’égard de prévenus qui faisaient défaut.