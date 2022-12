L’avocat du prévenu reconnaît le contenu " abominable " des messages envoyés par son client qui niera en vain les coups portés à son ex.

Coups, menaces, harcèlement: un an de prison avec sursis pour un compagnon violent à Nivelles

Ce dossier concerne un couple qui vivait à Nivelles. Deux enfants, un homme (N.B., 36 ans) qui a pour compagnons journaliers l’alcool et les stupéfiants et qui s’est mis en tête d’espionner sa femme à longueur de journée. Elle s’en est rendu compte en rentrant à leur domicile. Il avait installé un système qui lui permettait d’épier ses faits et gestes sur son PC. La séparation...